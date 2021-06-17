В Екатеринбурге из-за коронавируса отменили общегородской выпускной

Концерт по случаю праздника должен был состояться 25 июня на площадке «Екатеринбург - Экспо» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой пандемии коронавируса отменили общегородской выпускной.

Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил пресс-секретарь главы города Алексея Орлова Вадим Чернопенев.

- Информация об отмене мероприятия подтверждается, ждем выхода соответствующего документа, - рассказал Вадим Чернопенев.

Напомним, уральские выпускники должны были попрощаться со школой под хиты звезд российского шоу-бизнеса. В Екатеринбурге на общегородском выпускном должен был выступить рэпер Мот. Мероприятие было должно пройти 25 июня на площадке «Екатеринбург - Экспо». Ведущим вечеринки должен был стать музыкант Тимур Родригез.

Кстати, 25 июня в Екатеринбурге должна пройти Уральская ночь музыки. Правда, ее проведение, с учетом эпидемиологической обстановки, сейчас также под вопросом.