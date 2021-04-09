Названа причина для отмены Уральской ночи музыки 2021

Главное для организаторов - здоровье публики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская ночь музыки может быть отменена из-за новой волны коронавируса в Екатеринбурге. Об этом рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург, отвечая на вопросы прессы.

- Отмена фестиваля, - заявил Горенбург, отвечая на вопрос об ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. - Никакой фестиваль не важнее здоровья людей.

Напомним, что Ночь музыки должна состояться 25 июня. Одним из хэдлайнеров станет группа Каста.

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