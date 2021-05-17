Мот и Тимур Родригез зажгут перед уральскими выпускниками в Екатеринбурге

Фото: Борис КУДРЯВОВ КП/Москва Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские выпускники попрощаются со школой вместе со звездами российского шоу-бизнеса. В Екатеринбурге на общегородском выпускном выступит звезда Black Star рэпер Мот. К тому же само мероприятие, которое состоится 25 июня на площадке «Екатеринбург - Экспо», будет вести музыкант Тимур Родригез.

-Предложение нам поступило семь дней назад. Мот будет выступать перед выпускниками 40 минут, - рассказал Табриз.

Праздник начнется около 18:00.

По данным из открытых источников, участие Тимура Родригеза в подобных мероприятиях оценивается примерно в 1,8 млн рублей, Мота — около 3,1 млн рублей.

Напомним, департамент образования Екатеринбурга разрешили выпускникам традиционно попрощаться со школой. Последний звонок для девятиклассников и одиннадцатиклассников пройдет 23 мая. Торжественно вручение аттестатов рекомендуют провести для 9-х классов 23 июня с 12:00 до 14:00, а для 11-классов - 1 июля с 15:00 до 18:00.