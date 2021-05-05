в этом году все остальные дети продолжат ходить в школу до конца мая. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В этом году выпускникам Екатеринбурга разрешили традиционно попрощаться со школой. Сегодня, 5 мая, в департаменте городского образования объявили - "Последнему звонку" быть. В 2021 году для учащимся 9 и 11-х классов он пройдет 21 мая.

- Для 9-х классов в виде проведения классных часов; для 11-х классов в виде торжественных линеек с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований, - рассказали в ведомстве.

Также стала известна предварительная дата Выпускных. Торжественно вручение аттестатов рекомендуют провести для 9-х классов 23 июня с 12:00 до 14:00, а для 11-классов - 1 июля с 15:00 до 18:00.

В этом учебном году в столице Урала 13 тысяч 700 школьников оканчивают девятый класс, и 7 тысяч 300 ребят – одиннадцатый.

Отметим, в этом году все остальные школы продолжат ходить школы до конца мая. Закончить учебный год 9 и 11 классам можно 21 мая, 2-8, а также 10 - 31 мая. Первоклассники заканчивают учебный год в соответствии с календарным учебным графиком общеобразовательной организации.