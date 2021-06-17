В Свердловской области из-за коронавируса перенесли Сабантуй

Новую дату проведения праздника пока не назвали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за коронавируса перенесли культурно-спортивный праздник Сабантуй. Такое решение принял оргкомитет мероприятия, основываясь на рекомендации Роспотребнадзора.

- Национальный культурно-спортивный праздник Сабантуй-2021 в Свердловской области перенесен в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, - рассказали в оперштабе.

О новой дате проведения мероприятия оргкомитет сообщит дополнительно. Напомним, праздник плуга традиционно проводится с мая по июль. В 2021 году областной Сабантуй должен был состояться 26 июня в конно-спортивном клубе «Белая лошадь».

Напомним, что накануне губернатор Свердловской области анонсировал введение ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе выявлено 149 новых случаев COVID-19.

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