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Общество28 мая 2021 17:53

Всех доставят на автобусах: Алексей Орлов рассказал, как Екатеринбург отметит Сабантуй

Праздничные мероприятия состоятся 26 июня
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал организовать масштабное празднование Сабантуя в этом году. Праздничные мероприятия состоятся 26 июня в загородном клубе «Белая лошадь», который находится в селе Кадниково. По словам мэра, одной из главных задач станет перевозка пассажиров на место событий.

- После встречи с представителями национальных организаций Екатеринбурга, решено сделать праздник более массовым и красочным. Для этого будет организовано единое культурное мероприятие для жителей Свердловской области, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Планируется, что в день события из Екатеринбурга поедут специальные автобусы, которые доставят всех желающих на мероприятие. Напомним, Сабантуй – это национальный праздник, который означает окончание весенних работ у татар и башкир.