О ситуации с коронавирусом в Свердловской области 22 июня Евгений Куйвашев рассказал лично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через 2-3 недели в Екатеринбург должна прийти третья волна коронавируса. Об этом сегодня, 22 июня, по итогам брифинга оперативного штаба заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он также рассказал о том, ждать ли Среднему Уралу обязательной вакцинации. Ответ – да, но частично.

- Мы рассматриваем вопрос, связанный с обязательной вакцинацией отдельных категорий отраслей, - прокомментировал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Но чтобы окончательно подписать документ об этом, нам нужен жесткий понятный план поставок вакцины. До конца недели, надеемся, мы его получим. Когда мы будем знать, сколько вакцины мы будем получать гарантированно, тогда будем подписывать документы, где будем предлагать работодателям осуществить вакцинацию отдельных категорий работников, которые непосредственно контактируют с людьми.

Также глава региона рассказал о том, пройдет ли все-таки в Свердловской области Уральская ночь музыки. Накануне Евгений Куйвашев анонсировал, что сегодня мероприятие официально отменят.

- Уральская ночь музыки не отменена. Это наше достояние. Мы гордимся тем, что она проходит в Екатеринбурге. Но из-за сегодняшней ситуации мы не можем позволить себе подвергать опасности жизни наших граждан и гостей, - сказал губернатор. - Фестиваль перенесен пока на неопределенный срок. Будем понимать, когда он будет проходить, когда стабилизируется ситуация, когда большинство граждан будут привиты, когда будет коллективный иммунитет. С другими массовыми мероприятиями то же самое.

По поводу того, будут ли штрафовать уральцев за не ношение масок, глава региона ответил категорично:

- Да, к сожалению. Мы несколько дней мониторим ситуацию. Люди по объективным причинам расслабились. Уровень заболеваемости был низок, - добавил Евгений Куйвашев. - Но сегодня опасный новый штамм гораздо заразнее и гораздо более сильнее распространяется. Мы объясняем людям. Если человек не хочет заботиться о своем здоровье, мы позаботимся о здоровье других. И в связи с этим введены штрафы.

В прошлом году, напомним, размер штрафа составлял от 1 до 30 тысяч рублей.

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