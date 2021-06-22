В Свердловской области снова начнут штрафовать за отсутствие масок

Глава региона отметил, что в последнее время уральцы расслабились из-за уменьшения числа случаев COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вновь начнут штрафовать за отсутствие масок. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев, который также является главой регионального штаба по борьбе с COVID-19.

- Мы несколько дней мониторим ситуацию. Люди по объективным причинам расслабились, потому что уровень заболеваемости был низок. Но сегодня новы штамм гораздо более опасен и гораздо быстрее распространяется, - заявил Евгений Куйвашев. - Если человек не хочет заботиться о своем здоровье, то пусть хотя бы заботится о здоровье других.

Стоит заметить, что в рейдах по контролю за соблюдением масочного режима будут участвовать бойцы Росгвардии. Об этом "КП" рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне глава региона сделал заявление о том, что на Среднем Урале началась третья волна коронавируса.