Евгений Куйвашев: третья волна накроет Свердловскую область недели через две-три

Губернатор Свердловской области говорит, что темпы вакцинации увеличились Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил на брифинге оперативного штаба о том, что в Москве и Санкт-Петербурге уже бушует новый штамм коронавируса, поэтому, через две-три недели третья волна коронавируса накроет Екатеринбурге и Свердловскую область.

- Темпы вакцинации увеличились. За вчерашние сутки привили больше 10 тысяч человек. Кажется люди начинают осознавать всю опасность нынешнего штамма коронавируса и как развивается ситуация где третья волна уже бушует – Москве и Санкт-Петербурге. Эта волна нас должна накрыть недели через 2-3. Что касается принудительной вакцинации. Рассматриваем вопрос связанный с обязательной вакцинацией отдельных отраслей. Но, чтобы подписать документ, нам нужен жесткий план поставок. До конца недели, надеемся, его получим. Тогда будем подписывать документы, где будем предлагать работодателям осуществить вакцинацию отдельных категорий работников, - заявил на брифинге Евгений Куйвашев.

Также губернатор Свердловской области заявил о том, что музыкальный фестиваль "Ночь музыки 2021" перенесен. Кроме этого, в Свердловской области снова будут штрафовать за отсутствие масок в общественный местах. Это связано с тем, что многие уральцы игнорируют эту меру безопасности.

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