Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 июня 2021 года

В Екатеринбурге и Свердловской области отменяют массовые мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 175 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 75 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи коронавируса зарегистрированы медиками в Сухом Логе, Верхней Салде, Камышлове, Кушве, Красноуральске, Нижнем Тагиле, Ревде и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших граждан на Среднем Урале с начала пандемии по официальным данным составляет 92 108 человек, из которых 85 870 человек полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки диагноз снят у 161 человека.

По состоянию на 22 июня 2021 года 382 пациента остаются в тяжелом состоянии, 197 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 149 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки подтвердились еще 17 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 709 человек.

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