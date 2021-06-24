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Здоровье24 июня 2021 14:02

Павел Креков назвал две главные причины третьей волны COVID-19 на Урале

Новый всплеск заболеваемости спровоцировал вовсе не индийский штамм
Авторы (2):
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
Людмила ВАРАКИНА
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В Свердловской области началась третья волна коронавируса

В Свердловской области началась третья волна коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в эфире радио «Комсомольская правда» назвал две основных причины роста заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале.

По его словам, третью волну, которая началась в регионе, спровоцировал вовсе не индийский штамм, хотя и он сыграл свою негативную роль.

- Если говорить по большому счету, то нет. Конечно, индийский штамм усугубляет ситуацию. Но, по большому счету, причина совсем не в этом. Их две. Первая причина состоит в том, что мы на определенном этапе забыли о каких бы то ни было мерах санитарной безопасности. Найти человека, который ходил в маске, мы могли только с помощью лупы. Мы уверовали в то, что инфекция ушла, и вообще, все хорошо и замечательно. Как написали в одном лифте: «Коронавирус ушел. До свидания», - рассказывает Павел Креков. Но, на самом деле, он не ушел, и «До свидания» нам не сказал. И то, что мы пренебрегали достаточно длительное время мерами санитарной безопасности, стало одной из главных причин того, что нас постигла третья волна.

Павел Креков назвал главные причины новой волны коронавируса

Павел Креков назвал главные причины новой волны коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Павла Крекова, вторая причина состоит в том, что значительная часть переболевших людей вступила в период, когда уровень защиты антител у них опустился ниже того, который необходим для защиты, в том числе и против индийского штамма. А он гораздо более заразен. Это значительно усугубило ситуацию.

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