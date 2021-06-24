Павел Креков назвал две главные причины третьей волны COVID-19 на Урале

В Свердловской области началась третья волна коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в эфире радио «Комсомольская правда» назвал две основных причины роста заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале.

По его словам, третью волну, которая началась в регионе, спровоцировал вовсе не индийский штамм, хотя и он сыграл свою негативную роль.

- Если говорить по большому счету, то нет. Конечно, индийский штамм усугубляет ситуацию. Но, по большому счету, причина совсем не в этом. Их две. Первая причина состоит в том, что мы на определенном этапе забыли о каких бы то ни было мерах санитарной безопасности. Найти человека, который ходил в маске, мы могли только с помощью лупы. Мы уверовали в то, что инфекция ушла, и вообще, все хорошо и замечательно. Как написали в одном лифте: «Коронавирус ушел. До свидания», - рассказывает Павел Креков. Но, на самом деле, он не ушел, и «До свидания» нам не сказал. И то, что мы пренебрегали достаточно длительное время мерами санитарной безопасности, стало одной из главных причин того, что нас постигла третья волна.

Павел Креков назвал главные причины новой волны коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Павла Крекова, вторая причина состоит в том, что значительная часть переболевших людей вступила в период, когда уровень защиты антител у них опустился ниже того, который необходим для защиты, в том числе и против индийского штамма. А он гораздо более заразен. Это значительно усугубило ситуацию.

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