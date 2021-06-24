Павел Креков: свободного доступа на «Иннопром» не будет

выставку проведут в максимально безопасных условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отменили несколько значимых мероприятий из-за начала третьей волны коронавируса. Среди того, что отменено или перенесено – фестиваль «Уральская ночь музыки», Сабантуй, общегородской выпускной.

Часть мероприятий свердловские власти решили оставить. В списке оказалась и всемирная промышленная выставка «Иннопром», которая в первой декаде июля 2021 года пройдет на площадке «Екатеринбург Экспо».

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, мероприятие пройдет с ограничениями.

Павел Креков рассказал, как пройдет "Иннопром" Фото: Алексей БУЛАТОВ

- «Иннопром» будет проходить в этом году в совершенно другом ритме. Сейчас действует определенный режим наполняемости закрытых помещений - на каждого человека должно быть не менее четырех метров свободного пространства. Кроме того, не будет продажи билетов. На мероприятии попадут только те, кто заранее зарегистрировался, у кого есть справка об отрицательном анализе методом ПЦР суточной давности, также желательно, чтобы человек был вакцинирован. Это уменьшит количество участников и обеспечит безопасность, - рассказал заместитель губернатора Свердловской области в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Павла Крекова, весь обслуживающий персонал на выставке «Иннопром» вакцинируют, работники выставки ежедневно будут сдавать анализы методом ПЦР. Это будет одно из самых безопасных пространств в городе.

- Свободный доступ на Иннопром будет закрыт! Что касается других мероприятий, они будут идти в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Если помещение закрытое, то речь идет о 75% заполнении зала. В ближайшее время, думаю, мы перейдем на 50 %, - заключил заместитель губернатора Свердловской области.

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