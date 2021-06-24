Павел Креков: в Свердловской области начнут вакцинировать детей и подростков

Прививать детей и подростков на Урале начнут уже этим летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детей и подростков в Екатеринбурге и Свердловской области начнут вакцинировать через несколько недель, когда на Средний Урал завезут вакцину «Спутник Лайф». Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Действительно, сегодня прорабатывается вопрос о том, чтобы вакцина «Спутник Лайф» была использована для лиц моложе 18 лет, - рассказывает Павел Креков. - Эту вакцину направят в регионы, в том числе, в Свердловскую область. Думаю, что до конца месяца закончатся испытания, которые позволят сделать вывод о возможности ее использования применительно к детям. Это произойдет достаточно скоро.

На этой неделе о вакцинации детей и подростков заявило руководство Всемирной организации здравоохранения.

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