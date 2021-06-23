Обязательную вакцинацию в Свердловской области пока не ввели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовая вакцинация россиян от коронавируса, в том числе в Екатеринбурге, началась еще в 2020 году и до июня 2021 проходила в спокойном темпе. Однако после роста заболеваемости в Москве власти заговорили о введении обязательной вакцинации для представителей профессий, ежедневно взаимодействующих с людьми. Это работники сферы услуг. В российской столице с 16 июня для них ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.

Согласно постановлению главного московского санврача Елены Андреевой, в категорию «обязательных» попали сотрудники магазинов и рынков, салонов красоты и фитнес-клубов (здесь же работники спа-салонов, бань, бассейнов, массажных салонов и соляриев), работники общепита, химчисток и прачечных, МФЦ, сферы ЖКХ и энергетики. В этой же категории профессий: водители такси и общественного транспорта (+кондукторы), сотрудники культурных организаций: театров, музеев, библиотек, кино и концертных залов, организаторы развлекательных, познавательных и спортивных мероприятий, в том числе для детей.

Согласно постановлению роспотребнадзора в Москве, первый компонент поставят до 15 июля 2021 года, второй – до 15 августа 2021. Руководители организаций должны обеспечить выполнение процедуры в установленные сроки. Если все получится, то за лето не менее, чем у 60% сотрудников выработается иммунитет, что позволит сократить рост числа заболевших.

Оперштаб пока не знает какой регулярный объем поставок ожидать Фото: Алексей БУЛАТОВ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Средний Урал не остался в стороне от обсуждения вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев на брифинге 22 июня заявил, что не исключает меру для отдельных категорий работников. Решения пока нет, властям нужно понять план поставок вакцины в регион.

– До конца недели, надеемся, мы его получим. Когда мы будем знать, сколько вакцины мы будем получать гарантированно, тогда будем подписывать документы, где будем предлагать работодателям осуществить вакцинацию отдельных категорий работников, которые непосредственно контактируют с людьми, – подытожил глава Свердловской области.

На своей странице в Instagram Евгений Куйвашев сообщил, что с 15 по 22 июня 2021 в больницы Екатеринбурга и Свердловской области поступило 57,9 тысячи доз вакцины от коронавируса, а к концу этой недели привезут 20,1 тысячу ампул «Спутник V» и ещё 3240 «ЭпиВакКороны». Кроме того, областной министр здравоохранения Андрей Карлов ведет переговоры с московскими коллегами об увеличении объема поставок.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

По данным telegram-канала московского оперштаба, в Италии еще с апреля 2021 года медицинских работников, которые до сих пор не поставили прививку от коронавируса, безоговорочно отстраняют от работы и лишают зарплаты. При этом у итальянских медиков есть возможность подработать, но в случае, если есть места, где не нужно контактировать с людьми.

Из бонусов вакцинации от коронавируса, в том числе для жителей Екатеринбурга, – Эстония открыла границы для привитых от опасного вируса россиян.

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ

– Список пунктов вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге

– Список ТЦ, где можно поставить прививку от COVID

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Портал «Стопкоронавирус.рф» опубликовал список противопоказаний для вакцинации от коронавируса.

Повременить с прививкой от коронавируса и проконсультироваться с врачом нужно жителям Екатеринбурга и Свердловской области, если на данный момент они болеют острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями (вакцинироваться можно через 2-4 недели после выздоровления), имеют обострение хронических заболеваний и предрасположены к тяжелым аллергическим реакциям. Также вакцинация пока не показана беременным и несовершеннолетним.

После прививки может появиться озноб, повышенная температура тела, общее недомогание, реакция в месте инъекции. В некоторых случаях медики наблюдали снижение аппетита и тошноту, увеличение лимфоузлов. Организм приходит в норму за 2-3 дня.

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