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Здоровье22 июня 2021 18:06

Вузам Свердловской области предложили допускать на очные занятия только привитых студентов

Остальные учащиеся отправятся на дистанционное обучение
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Нововведение касается только тех студентов, которым исполнилось 18 лет

Нововведение касается только тех студентов, которым исполнилось 18 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области выпустил рекомендацию, согласно которой все высшие учебные заведения региона с нового учебного года будут допускать к очным занятиям только тех учащихся, которые пройдут вакцинацию от коронавируса. Остальных предлагается переводить на дистанционном режим обучения.

- Но решения остаются за вузами. Приниматься они будут, исходя из текущей ситуации и конкретных возможностей учебного заведения, - подчеркивают в оперштабе.

Примечательно, что нововведение касается только тех студентов, которым исполнилось 18 лет. Колледжи, техникумы и другие средние специальные учебные заведения уже готовят решение, которое предписывает с нового учебного года нахождение в очном формате обучения только вакцинированных студентов. Не прошедшие иммунизацию будут переведены на дистанционные обучение.