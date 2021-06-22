Вузам Свердловской области предложили допускать на очные занятия только привитых студентов

Нововведение касается только тех студентов, которым исполнилось 18 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области выпустил рекомендацию, согласно которой все высшие учебные заведения региона с нового учебного года будут допускать к очным занятиям только тех учащихся, которые пройдут вакцинацию от коронавируса. Остальных предлагается переводить на дистанционном режим обучения.

- Но решения остаются за вузами. Приниматься они будут, исходя из текущей ситуации и конкретных возможностей учебного заведения, - подчеркивают в оперштабе.

Примечательно, что нововведение касается только тех студентов, которым исполнилось 18 лет. Колледжи, техникумы и другие средние специальные учебные заведения уже готовят решение, которое предписывает с нового учебного года нахождение в очном формате обучения только вакцинированных студентов. Не прошедшие иммунизацию будут переведены на дистанционные обучение.