Введут ли в Свердловской области обязательную вакцинацию: отвечает губернатор

ставить прививки будут отдельным категориям граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области от коронавируса вакцинировались 10 тысяч жителей. Уральцы стали проявлять больший интерес к вакцинации из-за прогнозирования третьей волны COVID-19, начало которой губернатор анонсировал через две-три недели.

В связи жителей региона волнует вопрос: будет ли вакцинация от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области обязательной?

- Думаю, что люди начинают осознавать опасность нового штамма. Эта волна должна нас накрыть недели через две-три. Мы рассматриваем вопрос, связанный с обязательной вакцинацией отдельных отраслей, - заявил Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Но чтобы подписать документ об этом, нам нужен жесткий план поставок вакцины. До конца недели, надеемся, мы его получим. Тогда будем подписывать документы, где будем предлагать работодателям осуществить вакцинацию отдельных категорий работников.

Также глава региона заявил, что в Свердловской области снова будут штрафовать за отсутствие масок.

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