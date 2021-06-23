Экспресс-тест, сделанный дома, показывает результат за 10-15 минут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В июле не привитые участники Иннопрома-2021 будут сдавать тест на коронавирус в Екатеринбурге, кроме того, никто не отменял обязательную сдачу ПЦР-теста по прилету из-за границы. Напомним, на этой неделе Россия возобновила авиасообщение с Турцией и 600 уральских туристов уже улетели на курорт.
Напомним, те, кто вернулся из другой страны, должны пройти первый тест в течение 3 календарных дней с даты возвращения, второй – в течение 5 календарных дней с даты возвращения, при этом между двумя тестами должно пройти не менее суток.
Ранее мы публиковали список мест, где можно проверить организм на наличие COVID.
Рассказываем, где купить экспресс-тест на коронавирус в Екатеринбурге.
КУПИТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Экспресс-анализ Leccurate SARS-CoV-2 (COVID-19) для ИВД
Цена в Сима-ленде на 1 тест: 877 рублей
Упаковка с 10 тестами стоит 9072 рубля
По данным производителя, чувствительность теста составляет 97,8 % . Он покажет, если человек уже переболел COVID или имеет иммунитет.
Для исследования используется кровь из вены или пальцы. Можно применять как пациентам с выраженными симптомами заболевания, так и при отсутствии симптомов.
Способ применения: продезинфицировать участок кожи. Проткнуть, набрать кровь одноразовой пипеткой до черной линии. Перенести образец в лунку А на тест-карте, добавить 2 капли буферного раствора в лунку В и начать отсчёт времени. Необходимо выждать 5-10 минут, результат будет виден на линии С.
Важно: через 15 минут после теста результат может быть уже не читаем.
Перед тестированием довести реагенты и биологический образец до комнатной температуры. Тест-карту и реагенты после распаковки использовать в течение часа.
Этот же тест в аптеке «Планета здоровья» обойдется в 950 рублей.
Купить один тест можно за 950 рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Тест-система от российского производителя Imbian
Цена в Ortix и аптеке «Живика»: 1190 рублей
Экспресс-тест на коронавирус в Екатеринбурге позволяет понять болел ли ранее человек или болен в настоящий момент.
В набор входит тест-касета, скарификатор, буфер, пипетка, салфетка.
Способ применения: обработать безымянный палец спиртовой салфеткой, проколоть скарификатором, набрать кровь в пипетку и перенести на тест-касету в отверстие С. Затем добавить туда 2-3 капли буфера и подождать 10-15 минут.
РЕЗУЛЬТАТ
Отрицательный – если антитела IgM/IgG в крови не обнаружены, появляется четкая линия контроля С, а линии M и G не окрасятся. При этом нет 100% гарантии, что организм не инфицирован.
Положительный результат:
1. Окрашенные полоски С и М – антитела IgM обнаружены. Это может свидетельствовать о том, что организме есть вирус и первичная реакция организма на него.
2. Полоски С и G видны – антитела IgM обнаружены. Это может свидетельствовать о том, что организм выработал иммуноглобулины, устойчивые к вирусу.
3. Если выражены все полоски: С, M и G, это говорит о том, что организм вырабатывает иммуноглобулины устойчивые к вирусу, который может находиться в организме уже на вторичной стадии.
СДАТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Медицинский центр «Хеликс»
Цена: 1390 - 2100 рублей
Результат экспресс-теста на коронавирус в Екатеринбурге выдается на 16 языках. Время исследования – сутки.
Срочный тест на COVID-19 – 12 часов (1390 рублей).
Сверхсрочный тест делается за 6 часов и стоит 1600 рублей.
Медицинский центр «Гармония»
Срочный тест: 5000 рублей (результат к вечеру в день сдачи)
Суперсрочный тест: 7000 рублей (результат с 14:00 до 15:00).
«УГМК-Здоровье»
Цена: 8000 рублей
ПЦР-тест. Берут мазок. Результат будет готов через 3 часа на русском и английском языках (в случае заграничной поездки).
Династия
Цена: 2800 рублей
Экспресс-анализ на коронавирус в Екатеринбурге – готовность результата 20 минут.
Иммунохроматографичекий экспресс — тест это аналог ПЦР-теста. Также берется мазок из носоглотки.
Гемотест
Цена: 3600 – 4680 рублей
Сверхчувствительный тест рекомендован выезжающим за границу. Результат за 1 день или за 12 часов.
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