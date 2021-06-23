Экспресс-тест, сделанный дома, показывает результат за 10-15 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле не привитые участники Иннопрома-2021 будут сдавать тест на коронавирус в Екатеринбурге, кроме того, никто не отменял обязательную сдачу ПЦР-теста по прилету из-за границы. Напомним, на этой неделе Россия возобновила авиасообщение с Турцией и 600 уральских туристов уже улетели на курорт.

Напомним, те, кто вернулся из другой страны, должны пройти первый тест в течение 3 календарных дней с даты возвращения, второй – в течение 5 календарных дней с даты возвращения, при этом между двумя тестами должно пройти не менее суток.

Ранее мы публиковали список мест, где можно проверить организм на наличие COVID.

Рассказываем, где купить экспресс-тест на коронавирус в Екатеринбурге.

КУПИТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Экспресс-анализ Leccurate SARS-CoV-2 (COVID-19) для ИВД

Цена в Сима-ленде на 1 тест: 877 рублей

Упаковка с 10 тестами стоит 9072 рубля

По данным производителя, чувствительность теста составляет 97,8 % . Он покажет, если человек уже переболел COVID или имеет иммунитет.

Для исследования используется кровь из вены или пальцы. Можно применять как пациентам с выраженными симптомами заболевания, так и при отсутствии симптомов.

Способ применения: продезинфицировать участок кожи. Проткнуть, набрать кровь одноразовой пипеткой до черной линии. Перенести образец в лунку А на тест-карте, добавить 2 капли буферного раствора в лунку В и начать отсчёт времени. Необходимо выждать 5-10 минут, результат будет виден на линии С.

Важно: через 15 минут после теста результат может быть уже не читаем.

Перед тестированием довести реагенты и биологический образец до комнатной температуры. Тест-карту и реагенты после распаковки использовать в течение часа.

Этот же тест в аптеке «Планета здоровья» обойдется в 950 рублей.

Купить один тест можно за 950 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тест-система от российского производителя Imbian

Цена в Ortix и аптеке «Живика»: 1190 рублей

Экспресс-тест на коронавирус в Екатеринбурге позволяет понять болел ли ранее человек или болен в настоящий момент.

В набор входит тест-касета, скарификатор, буфер, пипетка, салфетка.

Способ применения: обработать безымянный палец спиртовой салфеткой, проколоть скарификатором, набрать кровь в пипетку и перенести на тест-касету в отверстие С. Затем добавить туда 2-3 капли буфера и подождать 10-15 минут.

РЕЗУЛЬТАТ

Отрицательный – если антитела IgM/IgG в крови не обнаружены, появляется четкая линия контроля С, а линии M и G не окрасятся. При этом нет 100% гарантии, что организм не инфицирован.

Положительный результат:

1. Окрашенные полоски С и М – антитела IgM обнаружены. Это может свидетельствовать о том, что организме есть вирус и первичная реакция организма на него.

2. Полоски С и G видны – антитела IgM обнаружены. Это может свидетельствовать о том, что организм выработал иммуноглобулины, устойчивые к вирусу.

3. Если выражены все полоски: С, M и G, это говорит о том, что организм вырабатывает иммуноглобулины устойчивые к вирусу, который может находиться в организме уже на вторичной стадии.

СДАТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Медицинский центр «Хеликс»

Цена: 1390 - 2100 рублей

Результат экспресс-теста на коронавирус в Екатеринбурге выдается на 16 языках. Время исследования – сутки.

Срочный тест на COVID-19 – 12 часов (1390 рублей).

Сверхсрочный тест делается за 6 часов и стоит 1600 рублей.

Медицинский центр «Гармония»

Срочный тест: 5000 рублей (результат к вечеру в день сдачи)

Суперсрочный тест: 7000 рублей (результат с 14:00 до 15:00).

«УГМК-Здоровье»

Цена: 8000 рублей

ПЦР-тест. Берут мазок. Результат будет готов через 3 часа на русском и английском языках (в случае заграничной поездки).

Династия

Цена: 2800 рублей

Экспресс-анализ на коронавирус в Екатеринбурге – готовность результата 20 минут.

Иммунохроматографичекий экспресс — тест это аналог ПЦР-теста. Также берется мазок из носоглотки.

Гемотест

Цена: 3600 – 4680 рублей

Сверхчувствительный тест рекомендован выезжающим за границу. Результат за 1 день или за 12 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для екатеринбуржцев, привитых от коронавируса введут систему лояльности на концертных площадках. Tele-club Group запускают программу (подробнее)

В больницах Екатеринбурга из-за третьей волны коронавируса продлили работу отделений неотложной помощи. Вызовы от будут приниматься до 21:00 (подробнее)