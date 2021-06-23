В больницах Екатеринбурга из-за третьей волны коронавируса продлили работу отделений неотложной помощи

В Свердловской области продолжает расти количество выявленных случаев коронавируса за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницах Екатеринбурга из-за третьей волны коронавируса продлили график работы отделений неотложной помощи. Соответствующий документ опубликован министерством здравоохранения Свердловской области. С завтрашнего дня вызовы на дом будут приниматься до 21:00, а выезд на дом осуществляться с 8:00 до 22:00.

Новый график работы ввели в больницах №1, №2 имени А.А. Миславского, №3, №6, №7, №14 №23, №24, №20, а также частных клиник «Новая больница» и «Ситидок-Урал». Принимать вызовы на два часа дольше, чем обычно, медучреждения будут до особого распоряжения.

Отметим, что в Свердловской области продолжает расти количество выявленных случаев коронавируса за сутки. На сегодня, 23 июня, в регионе зарегистрировано 183 заболевших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Введут ли в Свердловской области обязательную вакцинацию и будут ли штрафовать за отсутствие масок: отвечает губернатор. Евгений Куйвашев рассказал, когда на Урал придет третья волна коронавируса и каких нам ждать ограничений (подробнее)

Евгений Куйвашев: третья волна накроет Свердловскую область недели через две-три. До этого нужно успеть вакцинировать максимальное число уральцев (подробнее)

В Екатеринбурге из-за пандемии закрывают фан-зону ЕВРО-2020. Глава региона заявил, что в Свердловскую область пришла третья волна коронавируса (подробнее)

В Екатеринбурге из-за коронавируса отменят «Ночь музыки-2021». Решение об этом примет оперативный штаб (подробнее)