Для екатеринбуржцев, привитых от коронавируса введут систему лояльности на концертных площадках

Для привитых будет доступен апгрейд билетов с танцпола на фан-зону и ранний вход на мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Tele-club Group («Теле-Клуб», клуб «Фабрика» и бар «Ц») сделает скидку на билеты от 10% до 100% и бар, тем, у кого есть прививка от коронавируса. Также для привитых будет доступен апгрейд билетов с танцпола на фан-зону и ранний вход на мероприятия. Как рассказали в пресс-службе Tele-club Group, программа лояльности для вакцинированных будет запущена в ближайшее время.

- Мы в Tele-club Group со всей ответственностью подходим к сложившейся ситуации: с самого начала пандемии мы следовали букве закона и соблюдали все действующие ограничения и требования по обеспечению безопасности, - рассказали в Tele-club Group. - Сейчас мы понимаем: мало соблюдать действующие законы, нужно поднимать общий уровень осведомленности и осознанности.

Представители команды также отметили, что последние полтора года стали для всей концертной индустрии сложнейшим испытанием, и сейчас третья волна для многих может стать последней. По мнению Tele-club Group концертная индустрия сможет выжить только при соблюдении населением ряда требований, и в первую очередь речь идет о массовой вакцинации.

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