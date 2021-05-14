Полный перечень лабораторий, которым разрешено проводить тесты на COVID, размещен на сайте Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга, отдыхающие в зарубежных странах, с 1 мая 2021 года снова должны сдавать два теста на коронавирус по возвращении на родину. Такая схема практиковалась в 2020 году, затем число тестов для пребывающих страну сократили и вот опять увеличили.

При этом до возвращения в Россию между покупкой билета и регистрацией на рейс путешественники заполняют «анкету пребывающего» на сайте госуслуг.

Чтобы полноценно отдохнуть, нужно запланировать к отпуску дополнительно 5 дней для выполнения всех антикоронавирусных процедур.

– По прибытию в течение трех дней россиянин должен обследоваться и заложить в этот же срок время готовности результата и загрузки на сайт госуслуг. Это три дня. И повторное обследование в течение 5 дней. Т.е. от момента прибытия в РФ необходимо предусмотреть минимум 5 дней, – рассказала заместитель руководителя свердловского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.

Тест на коронавирус в Екатеринбурге нужно сдать методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в трехдневный срок после приезда любым видом транспорта. В эти три дня надо соблюдать изоляцию.

Результаты тестов турист загружает на сайт госуслуг. Повторное обследование делается в течение пяти дней с момента приезда, но между двумя анализами должно пройти не менее суток.

Для привитых и переболевших исключений нет.

Результаты ПЦР-тестов доступны через 1-2 дня, экспресс-тесты делают даже за 4 часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

СДАТЬ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Аэропорт «Кольцово»

Здесь работают три пункта тестирования методом ПЦР: два от ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и один – медицинский центр «КволитиМед».

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

+7 (343) 362-87-78

http://www.fbuz66.ru/

Цена: 1800 рублей

Срок предоставления результатов – не более 36 часов с момента сдачи анализа

«КволитиМед»

+7 (343) 315-15-15

https://www.qualitymed.ru/

Цена: 1600 + 200 рублей за взятие биоматериала

Готовность 24 часа

«Гармония»

+7(343) 254-66-66

https://www.g-mc.ru/

Цена: 1900 – 2250 рублей

Готовность результатов от 2 рабочих дней

Invitro

+7 (343) 222-03-60

https://www.invitro.ru/

Цена: 1665 рублей

Результаты: 1 рабочий день

«Ситилаб»

https://citilab.ru/

+7 (343) 214-48-00

Цена: 1300 + 500 рублей (забор материала)

Результат в течение 2 рабочих дней

«Гемотест»

https://gemotest.ru/

8 (800) 550-13-13

Цена: 1770 рублей

Готовность: 2 дня

«УГМК-Здоровье»

https://www.ugmk-clinic.ru/

+7 (343) 317-12-43

Цена: 2900 рублей

Результат выдадут через 1 рабочий день, не считая дня взятия мазка (48 часов).

Список всех лабораторий размещен на сайте Роспотребнадзора.

В свердловском Роспотребнадзоре напомнили, что жителям Екатеринбурга и Свердловской области, путешествующим по России, тест на коронавирус можно не сдавать. Но в случае отдыха в санаториях, нужно получить справку от отсутствии контакта с инфекционными больными. Получить ее надо не более, чем за три дня до момента отъезда.

По данным ведомства, с 1 августа 2020 года в Свердловскую область из зарубежных стран вернулись 81832 туриста, из них 79960 прошли лабораторные обследования и загрузили результаты на портал госуслуг. Требования Роспотребнадзора не выполнили 1872 человека, 319 свердловчан уже оштрафованы на сумму более 3 млн рублей.

Среди прибывших в этот период коронавирус подтвердился у 1099 человек, выявлены и новые штаммы.