Полный перечень лабораторий, которым разрешено проводить тесты на COVID, размещен на сайте Роспотребнадзора
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Екатеринбурга, отдыхающие в зарубежных странах, с 1 мая 2021 года снова должны сдавать два теста на коронавирус по возвращении на родину. Такая схема практиковалась в 2020 году, затем число тестов для пребывающих страну сократили и вот опять увеличили.
При этом до возвращения в Россию между покупкой билета и регистрацией на рейс путешественники заполняют «анкету пребывающего» на сайте госуслуг.
Чтобы полноценно отдохнуть, нужно запланировать к отпуску дополнительно 5 дней для выполнения всех антикоронавирусных процедур.
– По прибытию в течение трех дней россиянин должен обследоваться и заложить в этот же срок время готовности результата и загрузки на сайт госуслуг. Это три дня. И повторное обследование в течение 5 дней. Т.е. от момента прибытия в РФ необходимо предусмотреть минимум 5 дней, – рассказала заместитель руководителя свердловского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.
Тест на коронавирус в Екатеринбурге нужно сдать методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в трехдневный срок после приезда любым видом транспорта. В эти три дня надо соблюдать изоляцию.
Результаты тестов турист загружает на сайт госуслуг. Повторное обследование делается в течение пяти дней с момента приезда, но между двумя анализами должно пройти не менее суток.
Для привитых и переболевших исключений нет.
Результаты ПЦР-тестов доступны через 1-2 дня, экспресс-тесты делают даже за 4 часа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
СДАТЬ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Аэропорт «Кольцово»
Здесь работают три пункта тестирования методом ПЦР: два от ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и один – медицинский центр «КволитиМед».
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
+7 (343) 362-87-78
http://www.fbuz66.ru/
Цена: 1800 рублей
Срок предоставления результатов – не более 36 часов с момента сдачи анализа
«КволитиМед»
+7 (343) 315-15-15
https://www.qualitymed.ru/
Цена: 1600 + 200 рублей за взятие биоматериала
Готовность 24 часа
«Гармония»
+7(343) 254-66-66
https://www.g-mc.ru/
Цена: 1900 – 2250 рублей
Готовность результатов от 2 рабочих дней
Invitro
+7 (343) 222-03-60
https://www.invitro.ru/
Цена: 1665 рублей
Результаты: 1 рабочий день
«Ситилаб»
https://citilab.ru/
+7 (343) 214-48-00
Цена: 1300 + 500 рублей (забор материала)
Результат в течение 2 рабочих дней
«Гемотест»
https://gemotest.ru/
8 (800) 550-13-13
Цена: 1770 рублей
Готовность: 2 дня
«УГМК-Здоровье»
https://www.ugmk-clinic.ru/
+7 (343) 317-12-43
Цена: 2900 рублей
Результат выдадут через 1 рабочий день, не считая дня взятия мазка (48 часов).
Список всех лабораторий размещен на сайте Роспотребнадзора.
В свердловском Роспотребнадзоре напомнили, что жителям Екатеринбурга и Свердловской области, путешествующим по России, тест на коронавирус можно не сдавать. Но в случае отдыха в санаториях, нужно получить справку от отсутствии контакта с инфекционными больными. Получить ее надо не более, чем за три дня до момента отъезда.
По данным ведомства, с 1 августа 2020 года в Свердловскую область из зарубежных стран вернулись 81832 туриста, из них 79960 прошли лабораторные обследования и загрузили результаты на портал госуслуг. Требования Роспотребнадзора не выполнили 1872 человека, 319 свердловчан уже оштрафованы на сумму более 3 млн рублей.
Среди прибывших в этот период коронавирус подтвердился у 1099 человек, выявлены и новые штаммы.