С 18 по 25 июня в Екатеринбурге будут работать 13 мобильных пунктов вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовая вакцинация против COVID продолжается в Екатеринбурге и Свердловской области. Традиционно горожане записываются по номеру 122, на сайтах поликлиник и портале госуслуг. Операторы предлагают назначить день и дождаться своей очереди на прививку. Конечно, удобно заранее запланировать процедуру, но есть и возможность вакцинироваться без записи в порядке живой очереди. Таким образом работают городские мобильные пункты.

По данным областного минздрава на 16 июня, прививки поставили 442811 уральцев, еще 524866 пациентам нужно поставить второй компонент вакцины.

Публикуем адреса в Екатеринбурге и Свердловской области, где можно осуществить вакцинацию сразу.

Фото: скрин midural.ru

Единственное уточнение – помимо паспорта, полиса и СНИЛС, при себе нужно иметь заранее заполненную анкету пациента. Это необходимо, чтобы уменьшить время приема и сократить очереди.

Фото: скрин midural.ru

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что единственный способ уберечься от болезни – прививаться.

– У нас в области привито 524 тысячи человек на вчерашний день. А чтобы был иммунитет, нам нужно полтора миллиона. Кто не привился, советую сделать это. Родители у меня привились: им под 80 лет, – добавил он.