В Свердловской области вводятся обязательные QR-коды при посещении торговых центров и общепита

QR-код потребуется для посещения торгового центра с 30 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рекомендательный режим введения QR-кодов во всех торговых центрах, предприятиях общественного питания, фитнес-клубах, разного рода других заведениях, связанных с обслуживанием граждан, заменяется обязательным введением QR-кодов с 30 октября 2021 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- В ближайшие дни должны быть продуманы все механизмы по обеспечению введения пропускного режима по QR-кодам. Исключение только в двух случаях. Первый случай связан с переписью населения и нахождением в стационарных пунктах переписи, вход в которые должен быть отдельным. Мы полностью сохраняем все пункты вакцинации, которые находятся в учреждениях торговли. Туда будет открытый доступ граждан, - рассказывает заместитель губернатора региона.

Власть намерена активизировать процесс вакцинации среди граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Павла Крекова, будет разрешено посещение точек общественного питания, ТЦ и других предприятий обслуживания населения при наличии QR-кода, который говорит о перенесенном заболевании, либо о вакцинации, либо о том, что человек начал вакцинацию. Для последней категории режим свободного доступа будет действовать до 15 декабря 2021 года.

- Эта мера связана с нашим желанием активизировать процесс вакцинации. Будут работать специальные контрольные группы, которые будут контролировать выполнение этих требований. Конечный срок QR-кодирования не установлен. Это будет зависеть от текущей эпидситуации, - заключает Креков.

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