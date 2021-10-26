Общественный транспорт в Екатеринбурге будет работать по режиму выходного дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области с 30 октября по 7 ноября 2021 пройдут нерабочие дни. В это время общественный транспорт будет ходить по схеме работы в выходные дни. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Кроме того, будет увеличено количество контрольных групп, которые будут проверять, как соблюдает масочный режим и режим COVID-free зон. В общественном транспорте мы также будем проверять соблюдение масочного режима, однако надо понимать, что к каждому человеку мы проверяющего приставить не сможем, - говорит Павел Креков.

Кроме того, на брифинге заместитель губернатора Свердловской области заявил о том, что организациям, входящим в понимание «сфера услуг» (это развлекательные заведения, общепит и т.д.) будет запрещено работать с 23:00 до 7:00.

Также с 30 октября 2021 года QR-коды станут обязательны для посещения торговых центрах, кафе и ресторанах.

Людям старше 60 лет нужно уйти на самоизоляцию, за исключением тех, кто поставил прививку или должен выйти на работу.