На Урале чаще всего COVID-19 заражаются специалисты в области промышленности и образовании

Больше четверти подтвержденных случаев приходится на работников промышленных предприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, люди каких профессий чаще всего заражаются коронавирусом. По их словам, больше четверти подтвержденных случаев приходится на работников промышленных предприятий, примерно одинаковые показатели у сотрудников образовательных организаций и медиков – по 6% от общего числа заболевших.

Ранее в оперштабе Свердловской области опровергли фейковую информацию, распространяемую по «подслушкам». По их словам, по крупным сообществам рассылается пост, в котором женщина, якобы заболевшая коронавирусом, жалуется на отсутствие медпомощи в регионе. При этом однотипные посты публикуют анонимно и разных городах.

Кстати, в Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 653 случая заражения COVID-19, из которых 228 приходятся на столицу Среднего Урала. Это очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом.