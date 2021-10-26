В Свердловской области за сутки COVID-19 заразились 653 человека

Урал ждут недельные каникулы, связанные с пандемией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 653 случая заражения COVID-19, из которых 228 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи коронавируса за прошедшие сутки зафиксированы у жителей Верхнего Тагила, Невьянска, поселка Махнево, Камышлова, Березовского, Качканара, Верхней Синячихи, Серова, Среднеуральска, Первоуральска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 153 890 человек, из которых 139 538 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из больниц выписали 447 человек.

Сейчас состояние 986 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 600 из них находятся в реанимации, 477 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 30 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 318 человек.