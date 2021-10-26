В свердловском оперштабе опровергли фейк, распространяемый по «подслушкам»

По крупным сообществам рассылается пост, в котором женщина анонимно жалуется на отсутствие медпомощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперштабе Свердловской области опровергли фейковую информацию, распространяемую по «подслушкам». По их словам, по крупным сообществам рассылается пост, в котором женщина, якобы заболевшая коронавирусом, жалуется на отсутствие медпомощи в регионе. При этом однотипные посты публикуют анонимно и разных городах.

- Система здравоохранения в регионе сегодня действительно работает в условиях огромной нагрузки, когда отдельные сбои возможны. Но в целом жители с COVID-19 получают необходимую помощь, а все лечебные учреждения работают на то, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей, - рассказали в оперштабе. - Такие рассылки, имеющие признаки недостоверной информации, преследуют лишь одну цель - посеять панику.

Фото: оперштаб Свердловской области

В оперштабе также обратились к свердловчанам с просьбой ориентироваться только на официальные данные и отметили, что для улучшения ситуации жителям региона нужно строго соблюдать все меры профилактики, максимально исключить социальные контакты и сделать прививку от коронавируса.