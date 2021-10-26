Свердловские власти отправили на самоизоляцию тех, кто старше 60 лет

Подтвердить вакцинацию или наличие антител можно QR-кодом или бумажными справками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские власти снизили возрастную планку граждан, которые должны уйти на самоизоляцию, с 65 до 60 лет. Об этом во время брифинга сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

- Теперь этому режиму подлежат все лица старше 60 лет за исключением тех, кто переболел, вакцинировался или начал вакцинацию, - заявил он.

Креков отметил, что подтвердить вакцинацию или наличие антител можно QR-кодом или бумажными справками.

Также замгубернатора сообщил, что с 30 октября все бары и рестораны Свердловской области будут закрыты по ночам. Им запретят работать с 23:00 до 07:00. Помимо этого, с 30 октября уральцы смогут попасть в торговые центры, фитнес-клубы и общепит только по QR-кодам.

Ранее, 22 октября, Креков сообщил, что самоизолироваться должны граждане старше 65 лет. Это не касается тех пожилых людей, которые поставили прививку от коронавируса или переболели им. Тогда замгубернатора отметил, что среди умерших от инфекции больше всего лиц старшего возраста. Этим и вызваны дополнительные защитные меры.

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