Жителей Свердловской области старше 65 лет отправляют на самоизоляцию

Пожилых уральцев отправляют на самоизоляцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области граждан старше 65 лет переводят на режим самоизоляции.

- Сегодня выйдет указ и.о. губернатора Свердловской области, согласно которому все лица старше 65 лет уходят на самоизоляцию, - говорит заместитель губернатора региона Павел Креков.

Самоизоляция не касается граждан старше 65 лет, которые переболели, вакцинировались или начали вакцинацию. Все остальные – переводятся на режим самоизоляции.

Павел Креков подчеркнул, что среди умерших от коронавируса преобладают лица старшего возраста. С этим связаны дополнительные защитные меры.

Отметим, что в Свердловской области период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочим.

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