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Общество22 октября 2021 9:30

Свердловская область уходит на нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Об этом заявили в оперативном штабе
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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В Свердловской области, как и во всей стране вводят нерабочие дни из-за коронавируса.

В Свердловской области, как и во всей стране вводят нерабочие дни из-за коронавируса.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В оперативном штабе рассказали, когда начнутся нерабочие дни в Свердловской области, вызванные распространением коронавируса.

- В соответствии с указом президента с 30 октября мы уходим на период нерабочих дней, - прокомментировал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Срок нами выбран вытекающий из указа президента Российской Федерации. Все-таки эпидситуация у нас серьезная но не настолько серьезная.

Продлятся нерабочие дни до 7 ноября.

Отметим, что 22 октября и.о. губернатора Свердловской области подпишет указ о самоизоляции граждан старше 65 лет, за исключением вакцинированных и переболевших уральцев.

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