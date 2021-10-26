Власти отказались вводить локдаун. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября бары и рестораны Свердловской области будут закрыты по ночам. Развлекательным заведениям запретят работать с 23:00 до 07:00. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

- С 30 октября во всех развлекательных учреждениях, общепите, ночных клубах, ресторанах работа с 23:00 до 7 утра будет прекращена, - пояснил Павел Креков.

Кроме этого с 30 октября обязательный режим QR-кодов вводится в торговых центрах, фитнес-клубах и общепите.