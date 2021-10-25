Коммерческие банки сами принимают решение, работать или нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области нерабочие дни пройдут с 30 октября по 7 ноября. Об этом на оперативном штабе 22 октября объявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. «Комсомолка» узнала, как будут работать банки в нерабочие дни.

– Коммерческие банки сами принимают решения, работать или нет. На сайте Центрального банка есть рекомендация для банков России, и они уже сами определяют график работы, – рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

В Перечне нерабочих праздничных дней и перенесенных выходных дней, указанных в ЦБ, нерабочими днями для банков России являются 4 и 5 ноября – в честь праздника Дня народного единства.

На 25 октября информацию о работе банков в нерабочие дни в Екатеринбурге предоставили ВТБ и «Открытие».

с 4 ноября банки будут работать по индивидуальному графику Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВТБ

По информации ВТБ, отделения в регионах, в том числе и в Свердловской области, продолжат обслуживание в период нерабочих дней. С 30 октября по 3 ноября банкоматы и отделения будут работать по обычному графику. С 4 по 7 ноября филиалы будут работать по индивидуальным графикам.

Режим работы отделений банка ВТБ: пн-вт: 10:00-19:00 , сб: 10:00-17:00, вс – выходной.

Адрес: пр-т Ленина, 101, ул. Академика Сахарова, 70, ул. Амундсена, 62

ОТКРЫТИЕ

С 30 октября по 2 ноября отделения банка «Открытие» будут работать в обычном режиме. В предпраздничный день – 3 ноября работа филиалов будет сокращена на один час. 4 ноября, а также 7 ноября отделения банка работать не будут. 5 и 6 ноября в банке будут обслуживать частных клиентов.

Режим работы отделений банка «Открытия»: пн-пт: 09:00-18:00, сб: 10:00-16:00

Адрес: ул. Генеральская, стр.7

«КП» обратилась за комментарием и в другие банки: «Сбербанк», «Альфа-банк», «СКБ-банк», «Газпромбанк», «Райффайзенбанк» и « Банка Уралсиб». Однако на момент публикации информацию они предоставить не смогли. Данные о работе этих банков в нерабочие дни мы опубликуем позднее.

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