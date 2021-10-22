Нерабочая неделя продлится в регионе с 30 октября по 7 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зоны COVID-free появятся в общественных местах в Свердловской области с 30 октября, а не с 8 ноября как планировалось ранее. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель губернатора Павел Креков.

Это значит, что в перечень войдут музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты, филармонии, кинотеатры, салоны красоты, базы отдыха. Для торговых центров и общепита это пока лишь рекомендательная мера.

Нерабочие дни продлятся с 30 октября до 7 ноября. На этот же период объявлены школьные каникулы, а детских садах появятся дежурные группы. Отмечается, что темпы вакцинации на Среднем Урале выросли в пять раз. На время нерабочих дней медицинские учреждения будут работать в прежнем режиме. Изменений в работе общественного транспорта также не планируется.

- Мы не планируем ограничений на въезд и выезд из региона. Это неосуществимая мера, - добавил Павел Креков.

В ЦИФРАХ

По данным на 21 октября, Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 150 715. Число смертей достигло 7 160.

Состояние 1012 госпитализированных оценивается как тяжелое, 586 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 486 – на аппаратах ИВЛ.