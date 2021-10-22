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Общество22 октября 2021 9:43

В Свердловской области ресторанам и торговым центрам рекомендовали сделать вход по QR-коду

Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков
Екатерина САЛТЫКОВА
Екатерина САЛТЫКОВА
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Обязательные зоны свободные о т ковид в ресторанах и торговых центрах могут ввести до 1 декабря 2021

Обязательные зоны свободные о т ковид в ресторанах и торговых центрах могут ввести до 1 декабря 2021

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Сведловской области Павел Креков на брифинге оперативного штаба 22 октября 2021 года заявил о том, что в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в регионе ресторанам и торговым центрам будет рекомендовано сделать вход по QR-коду. Чиновник уточнил, что на данный момент это рекомендация.

- Всем местам, входящим в понятие "сфера услуг", будет рекомендовано ввести QR-код с 30 октября, - сказал Павел Креков. - Благодаря этому мы сможем оценить степень социальной ответственности бизнеса.

Напомним, до этого на радио "Комсомольская правда" Павел Креков говорил о том, что вопрос, касающийся ввода "Зон свободных от коронавируса" в торговых центрах и ресторанах Свердловской области будет проработан до 1 декабря текущего года.

- Целиком закрывать ТРЦ мы не намерены. Будет зонирование. В торговых центрах есть места, где продаются товары первой необходимости. Нужно понимать, что кто-то объективно не мог привиться, а ему нужно покупать определенные товары. Кроме того будут доступны пункты вакцинации, - говорил в эфире радио "Комсомольская правда" Павел Креков.