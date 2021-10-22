Как будет работать общественный транспорт в Екатеринбурге и Свердловской области в нерабочие дни

На Среднем Урале ежедневно фиксируют больше 600 новых случаев COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 30 октября и по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом в Свердловской области, как и во всей стране, вводятся нерабочие дни. В связи с этим в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью разъяснили, будет ли работать общественный транспорт в городах региона в дни, когда никто не работает.

- Пока никаких изменений в работе общественного транспорта не планируем, - прокомментировал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

Добавим, что за сутки в Свердловской области было зафиксировано 619 новых случаев заражения COVID-19. Это уже третий день, когда фиксируется больше 600 случаев заболевания в сутки.

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