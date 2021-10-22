В Екатеринбурге не будут отменять массовые мероприятия

Массовые мероприятия в Екатеринбурге отменять не будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области не будут отменять массовые мероприятия, запланированные на конец октября - начало октября. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

По словам зам губернатора Свердловской области, все мероприятия заранее прорабатывались руководством региона вместе с Роспотребнадзором. Они пройдут в свободных от коронавируса зонах, на каждой из которой будет присутствовать одновременно не более 500 человек.

- Все мероприятия будут проводиться в зонах, свободных от ковида. Точек может быть несколько, но в каждой – не более 500 привитых человек, - рассказал Павел Креков.

Отметим, что в пятницу, 22 октября, в Екатеринбурге пройдет уральская Ночь музыки, на днях в регионе стартует чемпионат WorldSkills.

Напомним, что период с 30 октября по 7 ноября объявлен в Свердловской области нерабочими днями.

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