В оперативном штабе рассказали, продлят ли школьникам Свердловской области осенние каникулы

На Среднем Урале растет заболеваемость коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 30 октября по 7 ноября Свердловская область уходит на нерабочие дни. В связи с этим у многих родителей возник вопрос, не продлят ли в связи с этим осенние каникулы у школьников. Сегодня, 22 октября, региональный оперативный штаб ответил на него.

- Каникулы у всех детей начнутся с 30 октября. Дополнительных удлинений или перевода на дистант мы не планируем, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Но мы синхронизировали каникулы с предполагаемым периодом выходных дней.