Как будут работать больницы во время нерабочих дней в Свердловской области: отвечают в оперштабе

На Среднем Урале вводят нерабочие дни.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В региональном оперативном штабе сегодня 22 октября, рассказали, как будут работать медицинские учреждения в Свердловской области во время нерабочих дней, введенных с 30 октября по 7 ноября.
- Все лечебные учреждения будут работать полностью, - прокомментировал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.
А вот общепит, предприятия культуры, спорта, досуга и развлечений, вместе с ТРЦ и торговыми предприятиями должны будут с 30 октября ввести контроль QR-кодов для посетителей. Их получают те, кто привился от коронавируса.
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