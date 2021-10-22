Как будут работать больницы во время нерабочих дней в Свердловской области: отвечают в оперштабе

На Среднем Урале вводят нерабочие дни. Фото: Олег УКЛАДОВ

В региональном оперативном штабе сегодня 22 октября, рассказали, как будут работать медицинские учреждения в Свердловской области во время нерабочих дней, введенных с 30 октября по 7 ноября.

- Все лечебные учреждения будут работать полностью, - прокомментировал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

А вот общепит, предприятия культуры, спорта, досуга и развлечений, вместе с ТРЦ и торговыми предприятиями должны будут с 30 октября ввести контроль QR-кодов для посетителей. Их получают те, кто привился от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свердловская область уходит на нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявили в оперативном штабе (подробнее)

В Свердловской области QR-коды начнут действовать на неделю раньше - с 30 октября. Раньше в полную силу они должны были заработать с 8 ноября (подробнее)

Жителей Свердловской области старше 65 лет отправляют на самоизоляцию. В указе есть несколько исключений (подробнее)

Зоны COVID-free появятся в Свердловской области с 30 октября. Такое решение приняли власти региона после рекомендаций Минздрава (подробнее)

В Екатеринбурге не будут отменять массовые мероприятия. На них попадут только вакцинированные уральцы (подробнее)