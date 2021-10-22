С 30 октября в Свердловской области начнет работать система COVID free зон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нерабочие дни в Свердловской области объявлены официально с 30 октября по 7 ноября. Об этом во время брифинга регионального операштаба заявил заместитель губернатора Павел Креков. Он также рассказал, что какие места будут закрыты, а что будет работать в нерабочие дни в Екатеринбурге.

БУДУТ РАБОТАТЬ

В обычном режиме будут работать продуктовые магазины, а также те, где продают товары первой необходимости, учреждения здравоохранения, общественный транспорт, производственные предприятия. Павел Креков отметил, что для детей, чьи родители заняты на производстве, создадут дежурные группы в детских садах. Это сделано для того, чтобы родители смогли спокойно выйти на работу.

НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ

Школы в нерабочие дни уйдут на каникулы с 1 по 7 ноября. На данный момент продлевать каникулы или переводить дистанционное обучение у школьников не планируется. Педагогов, которые не вакцинировались, заменят или переведут на дистант.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ПОСЕЩЕНИЯ ПО QR КОДАМ

В Екатеринбурге и Свердловской области отменять массовые мероприятия, запланированные на конец октября, не будут. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

С 30 октября в Свердловской области заработает система COVID free зон. То есть попасть в такие места можно будет только при наличии QR-Кода. Он доступен тем, кто вакцинировался от коронавируса или переболел этой заразой. В перечень зон свободных от ковида войдут музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты, филармонии, кинотеатры, салоны красоты, базы отдыха.

Торговым центрам и ресторанам рекомендовали ввести систему QR-кодов, по которой пускать в общественные места будет разрешено вакцинированным или переболевшим ковидом людям.

Заместитель губернатора региона Павел Креков пояснил, что целиком торговые центры закрывать не планируется. Будут работать магазины, где продают товары первой необходимости. Предполагается сделать отдельные зоны, куда можно будет зайти за необходимыми товарами. Также в ТЦ будут доступны зоны вакцинации.