Меры снова ужесточат с конца октября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков 27 октября 2021 года подписал указ об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом в регионе. Документ опубликован на правовом портале региона.

В документе прописано, что с 30 октября 2021 для лиц старше 18 лет при посещении организаций и учреждений нужно предъявить QR-код, либо справка о вакцинации или перенесенной болезни, либо медотвод или результат ПЦР-теста.

В список организаций попали учреждения общепита, розничная торговля за исключением аптек, продуктовых маркетов и магазинов с товарами первой необходимости. Также без QR-кода нельзя будет попасть в парикмахерские, химчистки, бани, сауны и солярии. А также: зоопарки, аттракционы, цирки, океанариумы, аквапарки и дельфинарии.

QR-код нужен для посещения ТРЦ и кинотеатров, игровых комплексов, лагерей дневного пребывания, детских игровых комплексов, детских развлекательных центров.

Исключения сделаны для помещений, где проводится вакцинация от коронавируса.

С 23 до 6 часов утра запрещены любые зрелищные и развлекательные мероприятия с ночным присутствием посетителей, а также общепита за исключением работающих на вынос, или же обеспечивающих работу сотрудников, а также на вокзалах и в аэропортах.

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября объявляются для всех учреждений культуры кроме театров и музеев.

Граждане старше 60 лет теперь должны находиться на самоизоляции. Исключение – для тех, кто переболел или привился от коронавируса. Им можно выходить в больницу, аптеку, продуктовый магазин либо вынести мусор.

Работодателям рекомендовали невакцинированных и не переболевших сотрудников перевести на месяц на дистант, чтобы они прошли вакцинацию.

Фото: официальный порта правовой информации Свердловской области

Фото: официальный порта правовой информации Свердловской области

Фото: официальный порта правовой информации Свердловской области

Фото: официальный порта правовой информации Свердловской области

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