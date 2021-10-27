Новые ограничения вводят с 20 октября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в октябре 2021 сохраняется сложная ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции. По данным регионального Роспотребнадзора только за крайнюю неделю количество новых случаев в регионе увеличилось на 7,5%, если сравнивать с предыдущей неделей. Рост заболеваемости в 1,5 раза отмечается в 17 муниципальных образованиях Свердловской области.

Свердловские власти пока не готовы вводить в регионе локдаун. Но антиковидные меры все равно было решено ужесточить. Об этом на брифинге оперативного штаба по борьбе с заболеванием 26 октября рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Рассказываем, что измениться с 30 октября 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области:

1. Начиная с 30 октября 2021 у жителей Свердловской области начнут проверять QR-код, который подтверждает, что вы сделали прививку от коронавируса или переболели этой заразой. Такие правила действуют на основе указа об особом режиме по COVID-19 в регионе.

Нерабочие дни вводятся в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября без QR-кода вас не пустят в:

- библиотеки;

- выставочные центры и музеи;

- фитнес-центры, объекты физкультуры и спорта.

- торговые центры;

- заведения общепита;

- театры и филармонии,

- концертные площадки,

- кинотеатры и кинозалы,

- дворцы и дома культуры,

- салоны красоты,

- санатории и базы отдыха,

- здания и сооружения госорганов Свердловской области,

- здания органов местного самоуправления муниципальных образований региона,

- госучреждения и муниципальные учреждений Среднего Урала, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов (включая сотрудников)

2. Начиная с 30 октября 2021 развлекательным центрам, ночным клубам, ресторанам, кафе и другим учреждениям общепита будет запрещено работать с 23:00 до 7:00 утра.

3. Если до этого на обязательную самоизоляцию должны были уйти люди старше 65 лет, то теперь эту планку подняли. Теперь изолироваться должны люди старше 60 лет. За исключением тех, кто вакцинирован или переболел коронавирусом. Также это не касается тех, кто поставил первый компонент вакцины. Но у человека должна быть на руках справка установленного образца из медицинского учреждения.

Передвижения по городу для лиц старше 60 лет ограничат Фото: Алексей БУЛАТОВ

4.Начиная с 30 октября в торговые центры, фитнесс-клубы, и места общественного питания не пустят без QR-кода. Об этом стало известно 26 октября 2021. Исключения будут сделаны в двух случаях. Первое будет связано с работой стационарных пунктов переписи населения. В них должен быть организован отдельный вход, без возможности выхода в другие помещения торговой точки. Второе – с пунктами вакцинации. Доступ в них будет открыт. Возникает логичный вопрос: а если при входе в торговый центр просто сказать, что мы в пункт вакцинации и пойти по магазинам? Нет. Региональный власти уверяют, что такой фокус не получится. Торговым центрам уже дано задание проработать механизмы доступа в пункты вакцинации.

5. Еще одно важное уточнение – в магазины, расположенные в торговых центрах смогут попасть люди, которые поставили только первый компонент вакцины при наличии справки установленного образца из медицинского учреждения. Но такие поблажки будут действовать только до 15 декабря текущего года.

Как получить QR-код

Через некоторое время после вакцинации или перенесенного заболевания код появится в личном кабинете на сайте Госуслуг. Также он будет доступен в мобильных приложениях «Госуслуги», «Госуслуги Стоп Коронавирус» и «ЕМИАС.ИНФО».

В бумажном виде сертификат вакцинации выдают по месту введения последней прививки. После чего информация будет передана в базу «Госуслуг», а в личном кабинете появится еще через 1-2 дня. Если пройден не весь цикл вакцинации, и была введена только первая прививка из двух, в личном кабинете появится только сертификат. QR-код появится только после введения второй прививки.

Как будет ходить общественный транспорт в нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября общественный транспорт в Свердловской области будет ходить по режиму выходного дня. Количество рейсов будет снижено. По словам Павла Крекова в нерабочие дни будет усиление контрольных групп, то есть станет больше проверяющих. Эти люди будут следить за тем, как исполняется указ губернатора об антиковидных мерах. А это и соблюдение масочного режима, и социальной дистанции, и наличие QR-кодов в зонах свободных от COVID.

- В общественном транспорте мы также будем проверять соблюдение масочного режима, однако надо понимать, что к каждому человеку мы проверяющего приставить не сможем, - говорит Павел Креков.

Будут ли работать пункты вакцинации в нерабочие дни

Пункты вакцинации, где можно привиться или вакцинироваться от коронавируса, будут работать в Екатеринбурге и ряде других городов Свердловской области все нерабочие дни.

Как будут работать детские сады

Детские сады работать не будут, но в них откроются дежурные группы. Это сделано для удобства родителей, которые в нерабочие дни с 30 по 7 октября будут работать.

Как будут работать больницы

Все лечебные учреждения города будут работать в обычном режиме.

Как будут учиться студенты

Всем учебным учреждениям в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября рекомендовано отменить занятия.

КОМПЕТЕНТНО

Ольга ДИКОНСКАЯ, временно исполняющая обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области:

- Самые высокие цифры по заболеваемости в группе 65+ (124,7 на 100 000 населения), на втором месте – подростки в возрасте от 15 до 17 лет (117,9 на 100 000 населения), на третьем – 50-64 года (109, 6 на 100 000 населения). Отмечается рост заболеваемости в группе среди детей до 17 лет, в возрастных группах 18-29 лет, 30-49 лет. Если говорить о профессиональной структуре, то первую тройку занимают работники промышленных предприятий, образовательных и медицинских организаций. Если говорить о местах заражения, то чаще всего говорят 62,9% - это бытовые контакты, то есть люди заразились в местах массового скопления людей, 18,6% - это контакт в семье, 7,5% - на работе.

Граждане старше 60 лет отправятся на самоизоляцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОНКРЕТНО

Где поставить прививку от коронавируса

Записаться на вакцинацию можно по единому номеру «122», обратившись на сайт поликлиники или на портал Госуслуг. С собой на вакцинацию нужно взять паспорт и полис ОМС. На этой неделе можно пройти вакцинацию без записи в следующих торговых центрах:

– «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) - с 27 по 29 октября с 14:00 до 18:00

– «Белка» (пр. Космонавтов, 86) - 29 октября с 10:00 до 13:00

– «Академический» (ул. Краснолесья, 133) - с 27 по 29 октября с 12:00 до 18:00

– «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) - с 27 по 29 октября с 10:00 до 18:00

– «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) - с 27 по 29 октября с 12:00 до 20:00

– «Алатырь» (ул. Малышева, 5) - 28 октября с 12:00 до 20:00

– «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) - 27 и 29 октября с 14:00 до 19:00

– «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) - 27 октября с 16:00 до 19:00

– «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) - 27 и 28 октября с 16:00 до 20:00

– «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) - 28 и 29 октября с 10:00 до 14:00

А также:

– Цирк (ул. 8 Марта, 43) - 27 и 29 октября с 14:00 до 19:00

– Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1), терминал внутренних авиалиний, 1-й этаж, здравпункт - с 27 по 29 октября с 09:00 до 19:00

– Страховая медицинская компания (СМК) «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37) - 27 и 28 октября с 11:00 до 14:00.

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