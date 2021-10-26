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Общество26 октября 2021 14:47

Указ губернатора о нерабочих днях в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 октября по 7 ноября: официальный текст

Публикуем полный текст указа губернатора Свердловской области о нерабочих днях в Екатеринбурге с 30 октября по 7 ноября
Ольга ЮШКОВА
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Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 октября во время брифинга регионального оперативного штаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков официально объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября 2021. На официальном сайте губернатора Свердловской области постановление выложили в тот же день. Публикуем полный текст документа.

Согласно указу, с 30 октября в Свердловской области посещение музеев, концертных залов, библиотек, кинотеатров, салонов красоты, баз отдыха и спортивных центров допускается по QR-коду.

Торговым центрам, ресторанам и кафе рекомендовано пускать, тех, кто вакцинировался или переболел ковидом. Без QR-кода пустят на площадки, где проходит Всероссийская перепись населения.

В постановлении также прописано, что пожилых людей старше 65 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания – сердечнососудистые, дыхательные, а также диабет отправят на самоизоляцию. В этот список не входят вакцинированные или переболевшие инфекцией жители Свердловской области.

Указ губернатора Свердловской области

Указ губернатора Свердловской области

Указ губернатора Свердловской области

Указ губернатора Свердловской области

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