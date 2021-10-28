Сотрудники ТЦ хотели вакцинироваться первыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в торговых центрах второй день скапливаются очереди на вакцинацию от коронавируса. Люди конфликтуют из-за очередности, а иногда дело почти доходит до драк. Сегодня, 28 октября, в ТЦ «Алатырь» две женщины чуть не устроили потасовку, пишет сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Очевидец рассказал, что люди собрались еще до открытия торгового центра. Они составили список очередности на вакцинацию.

Однако позже выяснилось, что у сотрудников магазинов, расположенных в ТЦ, тоже есть свой список. При этом сотрудники хотели поставить прививку от коронавируса первыми.

На кадры видео попал момент, когда две женщины в толпе около пункта вакцинации начали толкать друг друга. Затем в ролике показаны споры между ожидающими свою очередь.

Ранее, 27 сентября, скопилась огромная очередь в пункте вакцинации в ТЦ «Мега». По словам очевидцев, люди стояли здесь с семи утра. В итоге вакцины на всех не хватило и людей отправили домой. Также там чуть не произошла драка.

Смотреть видеосюжет Две женщины чуть не подрались в очереди на вакцинацию в ТЦ «Алатырь»

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