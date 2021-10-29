С 30 октября в регионе введут зоны COVID-free. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября продолжат работать пункты вакцинации от коронавируса. Более того, время их работы в ближайшую неделю будет увеличено.

В Свердловской области увеличили время работы выездных пунктов вакцинации. Уже с 30 октября в регионе начнет действовать система QR-кодов и зон COVID-free.

- С 1 по 7 ноября прививать от COVID-19 в торговых центрах и на других площадках уральцев будут не только во второй половине дня, но и с самого утра, - отмечают в оперативном штабе Свердловской области.

Итак, публикуем График работы пунктов вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021.

В Екатеринбурге

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 29 октября с 9.00 до 19.00, с 1 по 7 ноября с 9.00 до 19.00

ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108Д) – с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно)

ТРК «Глобус» (ул. Щербакова, 4) – 30 октября с 10.00 до 19.00

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – 29 октября с 14.00 до 18.00, с 30 по 7 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно)

ТЦ «Белка» (пр. Космонавтов, 86) – 29 октября с 10.00 до 13.00

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 29 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно)

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 29 октября с 9.00 до 18.00, с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно)

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – 29 октября с 12.00 до 20.00, с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 20.00 (ежедневно)

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) - 29, 30 октября с 9.00 до 19.00, с 1 по 6 ноября с 10.00 до 19.00

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 29 октября с 14.00 до 19.00, с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00

ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37) – 2 ноября с 11.00 до 14.00

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – 29 октября с 10.00 до 14.00, с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00

В Сысерти

ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – с 30 октября по 1 ноября и 3,5,6,7 ноября с 10.00 до 14.00

В Нижнем Тагиле

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 30-31 октября с 10.00 до 20.00, с 1 по 3 ноября с 16.00 до 20.00, с 4 по 7 ноября с 10.00 до 20.00

ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) – с 1 по 3 ноября с 16.00 до 19.00, с 4 по 7 ноября с 12.00 до 17.00

В Серове

КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 16.00

Гипермаркет «Семейный» (ул. Заславского, 37) – с 30 октября по 7 ноября с 11.00 до 16.00

ТЦ «Nebo» (ул. Ленина, 215) – с 30 октября по 7 ноября с 12.00 до 20.00

В Каменске-Уральском

ТЦ «Каменск Сити Молл (просп. Победы, 65) – 30 октября с 11.00 до 14.00

ТЦ «Лента» (ул. Суворова, 48) – 30 октября с 11.00 до 14.00

В Полевском

ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 30-31 октября и 6-7 ноября с 10.00 до 16.00

В Верхней Пышме

ТЦ «Кировский» (ул. Петрова, 34) – 30 октября с 10.00 до 13.00

В Среднеуральске

КТ «Волна» (ул. Калинина, 14) – 31 октября с 10.30 до 15.00

В Реже

ТЦ «Березка» (ул. Ленина, 1) – с 30 по 7 ноября с 10.00 до 18.00

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