Где проверяют QR-коды в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 октября 2021

С 30 октября в Свердловской области водят систему QR-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начиная с субботы, 30 октября 2021, в Свердловской области заработает система QR-кодов, которая подтверждает, что вы сделали прививку от коронавируса или переболели им. Такие правила действуют на основе указа об особом режиме по COVID-19 в регионе.

С 30 октября без QR-кода вас не пустят в:

- торговые центры,

- заведения общепита,

- фитнес-центры,

- театры и филармонии,

- концертные площадки,

- кинотеатры и кинозалы,

- дворцы и дома культуры,

- салоны красоты,

- санатории и базы отдыха.

- библиотеки

- выставочные центры

- музеи

- объекты физкультуры и спорта (кроме профессиональных спортивных клубов и объектов спорта образовательных организаций).

- здания и сооружения госорганов Свердловской области,

- здания органов местного самоуправления муниципальных образований региона,

- госучреждения и муниципальные учреждений Среднего Урала, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов (включая сотрудников)

С 30 октября в ТЦ смогут попасть не все Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВАЖНО!

В пункты вакцинации, пункты переписи населения, продуктовые магазины, аптеки, расположенные в торговых центрах пройти будет можно. Во многих ТРЦ к ним будет организован отдельный вход. Также туда пустят, если вы поставили первый компонент вакцины от коронавируса. Но при этом с собой нужно будет иметь справку установленного образца из медицинского учреждения. Такие поблажки будут действовать только до 15 декабря текущего года.

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД

Через некоторое время после вакцинации или перенесенного заболевания код появится в личном кабинете на сайте Госуслуг. Также он будет доступен в мобильных приложениях «Госуслуги», «Госуслуги Стоп Коронавирус» и «ЕМИАС.ИНФО».

В бумажном виде сертификат вакцинации выдают по месту введения последней прививки. После чего информация будет передана в базу «Госуслуг», а в личном кабинете появится еще через 1-2 дня. Если пройден не весь цикл вакцинации, и была введена только первая прививка из двух, в личном кабинете появится только сертификат. QR-код появится только после введения второй прививки.

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