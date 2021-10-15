В Свердловской области в зоны, свободные от коронавируса, не пустят людей с медотводом

Если же такой гражданин работает в зоне, свободной от коронавируса, работодатель должен перевести такого сотрудника на удаленку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области люди, которые не поставили прививку из-за наличия медотвода, не смогут попасть в «COVID-Free» зоны, этой категории горожан рекомендовали уйти на самоизоляцию. Если же такой гражданин работает в зоне, свободной от коронавируса, работодатель должен перевести такого сотрудника на удаленку.

- На площадках, свободных от коронавируса, смогут находиться только люди с антителами – после прививки или после болезни. Я уже писал раньше, что такое решение направлено в первую очередь на то, чтобы защитить тех, у кого нет иммунитета, - написал губернатор Свердловской области в своем Instagram.

С 25 октября в Свердловской области начнут действовать QR-коды, которые нужно будет предъявлять, чтобы попасть в COVID-free зоны. При этом коды, которые размещены на «Госуслугах» будут действовать один срок, а справки – другой.

«Госуслуги» настроены таким образом, что у QR-код срок действия сейчас – один год. Но в последних рекомендациях Минздрава России установлено, что устойчивый иммунитет держится у людей в среднем шесть месяцев.