Свердловский губернатор рассказал о сроках действия QR-кодов

Для чиновников срок действия кода в любом случае будет полгода Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 25 октября в Свердловской области начнут действовать QR-коды, которые нужно будет предъявлять, чтобы попасть в COVID-free зоны. При этом коды, которые размещены на «Госуслугах» будут действовать один срок, а справки – другой.

- «Госуслуги» настроены таким образом, что у QR-код срок действия сейчас – один год. Но в последних рекомендациях Минздрава России установлено, что устойчивый иммунитет держится у людей в среднем шесть месяцев, - объяснил на своей странице в Instagram свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона объяснил, что QR-код из «Госуслуг» будет действовать год, а справка – полгода. При этом не касается чиновников. Для них срок в любом случае будет полгода.

- Будем смотреть по спискам, кто когда привился, - заключил губернатор.

Также Куйвашев объяснил, что детей, у которых нет прививки от коронавируса, будут пускать в COVID-free зоны. По его словам, указ распространяется только на тех, кто старше 18 лет. При этом собственники и администрации всех объектов, которые есть в указе, должны обеспечить на входе контроль за кодами. За соблюдением этого будет следить Роспотребнадзор и специальные контрольные группы.

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