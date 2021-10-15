Электронный сертификат с Госуслуг будет действовать в течение года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, кто будет проверять QR-коды с 25 октября. Он также отметил, что электронный сертификат с Госуслуг будет действовать в течение года.

- Собственники и администрации всех объектов, зданий и сооружений должны обеспечить контроль на входе, - пишет глава региона в своем Instagram. - Это может быть установка специальных считывателей. Или использование обычного смартфона - все они распознаютQR-коды. Технически ничего сложного здесь нет. А вот за соблюдением этих правил будет следить Роспотребнадзор и специальные контрольные группы, те же, что следят за масочным режимом. В противном случае - штраф.

Отметим, что драматург Николай Коляда объявил бойкот QR-кодам и заявил, что будет пускать в свой театр зрителей без проверки сертификатов.