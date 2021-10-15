«Коляда-театр» объявил об игнорировании QR-кодов

Согласно указу губернатора, с 8 ноября в театры будут пускать при наличии электронного сертификата. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный драматург Николай Коляда завил, что зрители смогут посещать его театр без предъявления QR-кодов. Об этом он написал в своем Facebook.

- Я предлагаю еще спрашивать на входе в театр национальность, ИНН наизусть и девичью фамилию матери, - пишет драматург Не подходит: не пускать в театр. Ей-богу, чувствую, что всё идет к тому, чтобы театров не было. Я ведь не против прививки. Сам привит - в зоопарке прививался. У нас и так все в масках сидят в зале, а кто болен - тот знает, что: сиди дома, не ходи в людные места. У нас по указу губернатора 75 процентов заполняемость. Ладно, бюджетным театрам: что пустой зал, что полный - зарплата идет. А что делать частному театру? 20 лет будет театру 4 декабря. И все двадцать лет нас толкают и толкают.

Напомним, что с 25 октября в Свердловской области появятся зоны COVID-free. С 8 ноября сертификат понадобиться при посещении театров и филармоний, концертных площадок, кинотеатров и кинозалов, дворцов и домов культуры, салонов красоты, санаториев и баз отдыха.

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