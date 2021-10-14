Павел Креков объяснил, почему рестораны и кафе не вошли в список зон, свободных от ковида

Павел Креков: руководители кафе и ресторанов уверяют нас в том, что у них большой процент привитого персонала, но на деле это не всегда так Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков разъяснил, почему кафе и рестораны не попали в список зон, свободных от коронавируса. Он уверен, что в таких местах, в первую очередь, должен быть привит персонал. Что касается заведений общепита, на деле это не всегда так.

- Если мы объявляем зоной «COVID free» общественное место надо понимать, что персонал должен быть привит в первую очередь. Да, руководители кафе и ресторанов уверяют нас в том, что у них большой процент привитого персонала. Но на деле это не всегда так. В некоторых местах обстановка оставляет желать лучшего. Должно пройти время для того, чтобы процент привитых поднялся до определенных норм, - рассказал Павел Креков на радио «Комсомольская правда».

Именно поэтому Указ губернатора Свердловской области №100 коснулся учреждений власти муниципального, регионального и федерального уровня. При этом, прием населения продолжится.

В отношении заведений общепита вопрос прорабатывается, исходя из соотношения факторов – санитарная безопасность и налоговые поступления.

- Мы не хотим губить средний и мелкий бизнес. Поэтому ищем пути выхода из этой ситуации. Во время первой волны были закрыты точки общественного питания, и потери понесли не только владельцы бизнеса, но и бюджет. Принимая такого рода решения, надо очень серьезно подготовиться. Возможно, будем идти на компромиссы. То есть делать отельные залы свободные от ковида, если например, речи идет о многозальном помещении, - резюмировал заместитель губернатора Свердловской области на радио «КП».

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