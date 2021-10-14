Зам губернатора Павел Креков: Обязательная вакцинация коснется медицинских работников и сотрудников музеев

Павел Креков пообещал, что в ближайшее время расширится список категорий граждан, которым необходима обязательная вакцинация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков пообещал, что в ближайшее время расширится список категорий граждан, которым необходима обязательная вакцинация.

Сейчас в обязательном порядке прививку должны сделать работники сферы образования и обслуживания, государственные и муниципальные служащие. Скоро к этому списку прибавятся и медицинские работники. Этот вопрос сейчас прорабатывается Главным санитарным врачом региона Дмитрием Козловских. Постановление вот-вот подпишут.

- Мы решили включить в перечень граждан, которые обязательно должны быть вакцинированы медицинских работников, а также работников выставочных залов и музейных комплексов, - говорит Павел Креков в эфире радио «Комсомольская правда» [92,3 FM].

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